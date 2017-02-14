Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Чертаново» — «Тамбов» — стали известны стартовые составы

14 февраля 2017, вторник. 10:57. Футбол
Менее часа осталось до начала матча 2-го тура Кубка ФНЛ. В группе А «Чертаново» сыграет против «Тамбова». В первом туре москвичи проиграли «Шиннику» (0:1), а тамбовцы одолели «Кубань» (2:1).

«Чертаново»: Родионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Котов, Горшков, Тюменцев, Зиньковский, Сарвели, Ежов, Цыпченко.
Запасные: Ломаев, Каракоз, Бартасевич, Селюков, Витюгов, Кузнецов, Глушенков, Н. Прудников, Алексеев.

«Тамбов»: Вавилин, Рыбин, Овсиенко, Шабанов, М. Быстров, Доярков, Трусевич, О. Чернышов, Сорокин, Часовских, Дорожкин.
Запасные: Смирнов, Шляков, Михалёв, Дутов, Мурнин, Шевчук, Алумона, Андреев, Вялов.

Видеотрансляция матча между «Чертаново» и «Тамбовом» начнётся в 11:15 мск. Следить за трансляцией можно — тут.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тамбов
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
11:34 «Урал» — «Енисей»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:20 Канунников начнёт матч с «Хэбэй Чайна Форчун» с первых минут
11:16 «Боруссия» М готова отпустить спортивного директора Эберля в «Баварию»
11:14 Драгун продолжает тренироваться с дублем «Динамо»
10:57 «Чертаново» — «Тамбов» — стали известны стартовые составы
10:52 «Урал» проведёт два контрольных матча в рамках кипрского сбора
10:52 Ферлаино: заплатили за Марадону вдвое больше того, что стоил бы сегодня Роналду
10:50 Оланаре: к матчу с «Зенитом» в чемпионате России буду в оптимальном состоянии
10:38 Айяла думает, что «Барселона» Гвардиолы оказала негативное влияние на защитников
10:29 «Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам проходить рядом со своей базой
10:04 Вице-губернатор: Петербург несёт ответственность перед ФИФА за «Крестовский»
09:58 Мустафи: «Арсеналу» по силам обыграть «Баварию»
09:45 «Кубань» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:42 Санья может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Вест Хэм»
09:38 Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
09:33 После следующего гола Марсьяля «Манчестер Юнайтед» заплатит «Монако» £ 8,5 млн
09:30 «Гамбург» намерен продлить контракт с главным тренером Гисдолем
09:15 Андре Гомеш: нет футболиста с такой техникой и манерой игры, как Иньеста
09:09 Нападающий «Анжи» Боли может продолжить карьеру в «Кайрате»
09:06 Рейна рассказал, как собирается отбить удар Роналду с пенальти
09:05 Кркич: если я хотел прогрессировать, то должен был покинуть «Барселону»
08:21 Марадона: матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала»
08:19 Начо: Зидан немного похож на меня и не меняется из-за проблем
08:17 Капелло советует Сарри добиться освистывания «Реала» его болельщиками
08:16 Тухель относится с пониманием к санкциям в отношении «Боруссии» Д
07:21 Серхио Рамос: если бы я не был футболистом, то боролся бы с Надалем
07:05 Тон: Мюллер должен абстрагироваться от футбола и отдохнуть на Багамских островах
07:03 Хаманн считает, что Тьяго Алькантара должен чаще забивать за «Баварию»
07:00 «Чертаново» — «Тамбов»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
06:34 Хави рассказал, в чём преимущество «Барселоны» над остальными командами
06:20 Рейна: Роналду, Бензема или Бэйл? Очень уважаю Лукаса Васкеса
05:06 Сусо: «Милан» заслужил ничью с «Лацио»
04:54 Рональд де Бур: у Франка было недостаточно времени в «Интере»
04:43 Кабальеро: долго ждал своего шанса
04:09 Роналдиньо: и «Барселона», и «ПСЖ» в моём сердце, желаю удачи им обоим
03:43 С. Индзаги: в последних трёх матчах «Лацио» потерял 6 или 7 очков
03:18 Монтелла: горжусь, что тренирую этот «Милан»
02:40 Луис Энрике: «Барселона» постарается найти замену Алейксу Видалю
02:32 Прогноз УЕФА: Лигу чемпионов — 2016/17 выиграет «Барселона»
02:25 Радимов — Широкову: иди и вкалывай на благо отечественного футбола
01:58 Хау: второй пропущенный гол убил все перспективы «Борнмута»
01:47 Гвардиола: игроки «Ман Сити» сделали миллиард передач в матче с «Борнмутом»
01:35 Стерлинг: здорово иметь в команде такого игрока, как Агуэро
01:08 Кержаков рассчитывает вернуться в общую группу «Зенита» через неделю
00:58 Экс-форвард «Шахтёра» Морено перешёл в клуб второго китайского дивизиона
Все новости RSS
За кого вы болеете в плей-офф Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+