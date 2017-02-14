«Чертаново» — «Тамбов» — стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала матча 2-го тура Кубка ФНЛ. В группе А «Чертаново» сыграет против «Тамбова». В первом туре москвичи проиграли «Шиннику» (0:1), а тамбовцы одолели «Кубань» (2:1).
«Чертаново»: Родионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Котов, Горшков, Тюменцев, Зиньковский, Сарвели, Ежов, Цыпченко.
Запасные: Ломаев, Каракоз, Бартасевич, Селюков, Витюгов, Кузнецов, Глушенков, Н. Прудников, Алексеев.
«Тамбов»: Вавилин, Рыбин, Овсиенко, Шабанов, М. Быстров, Доярков, Трусевич, О. Чернышов, Сорокин, Часовских, Дорожкин.
Запасные: Смирнов, Шляков, Михалёв, Дутов, Мурнин, Шевчук, Алумона, Андреев, Вялов.
Видеотрансляция матча между «Чертаново» и «Тамбовом» начнётся в 11:15 мск. Следить за трансляцией можно — тут.