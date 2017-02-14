«Боруссия» М готова отпустить спортивного директора Эберля в «Баварию»

Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» готово отпустить спортивного директора клуба Макса Эберля в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил представитель руководства «Боруссии» Ханс Майер.
«Если Эберль на все 100 процентов хочет работать в «Баварии», а этот клуб точно так же хочет видеть его у себя, то тогда тем или иным образом мы будем содействовать Эберлю. Однако и мы очень зависим от него», — приводит слова Майера интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что «Бавария» изначально предложила пост спортивного директора завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако он предложение не принял.