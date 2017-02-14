Видео: «Рубин» — «Спартак»

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175 лет назад
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14 февраля 2017, вторник. 11:46.
Футбол
13 февраля 2017 года в Марбелье, на стадионе «Мунисипаль де Марбелья», состоялся товарищеский матч с участием «Рубина» и «Спартака». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились
Гёкдениз Карадениз
,
Янн М'Вила
,
Серхио Санчес
и
Максим Канунников
. Проигравшим удалось забить две гола усилиями
Луиса Адриано
и
Ивелина Попова
.
Товарищеские матчи (клубы)
13 февраля 2017, понедельник. 16:10 МСК
Рубин
Казань, Россия
4 : 2
Спартак М
Москва, Россия
0:1
– Адриано – 12
,
1:1
– Карадениз – 24
,
2:1
– М'Вила – 42
,
3:1
– Санчес – 51
,
3:2
– Попов – 64
,
4:2
– Канунников – 90+1 (пен)
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Рубин
ФК Спартак
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Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
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