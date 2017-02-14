А. Кержаков: Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров «Зенита» уделял время физике

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как ведёт себя наставник команды Мирча Луческу на тренировках, а также сравнил его с Андре Виллаш-Боашем, ранее работавшим в стане сине-бело-голубых.
«Он опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча всё время учится и узнаёт что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удаётся. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.
Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров «Зенита» уделял время физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».