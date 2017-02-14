Хитцфельд советует «Баварии» назначить капитаном команды Мюллера после Лама

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд не сомневается в том, кто больше всего заслуживает звания капитана команды после того, как свою карьеру завершит защитник Филипп Лам. Хитцфельд назвал нападающего сборной Германии Томаса Мюллера.
«Считаю, что Мюллер просто предназначен стать капитаном «Баварии». Имя Мюллера идентифицируется с «Баварией». Он футболист «Баварии» до мозга костей и мог бы отлично справиться с этой ролью. Томас даёт соответствующие интервью, часто защищает команду и имеет большое влияние среди коллектива», — приводит слова Хитцфельда Eurosport.
Лам уже объявил, что по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.