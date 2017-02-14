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Петраков считает, что Тигиев должен бороться за место в основе «Спартака»

14 февраля 2017, вторник. 13:05. Футбол
Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков поделился мнением относительно возможного перехода Георгия Тигиева в «Спартак». В 2015 году Тигиев выступал при Петракове за «Торпедо».

«Тигиев подойдёт для игры «Спартака» — как для схемы с четырьмя защитникам, так и с тремя центральными с двумя линейными хавами. Не сомневаюсь, что Георгий создаст конкуренцию в команде. К тому же он может сыграть на обоих флангах, как он у меня действовал в «Торпедо».

Тигиеву всего лишь 21 год, ему нужно расти. Плохого ничего сказать про него не могу. Георгий – дисциплинированный парень, который ответственно относится к футболу. Он должен бороться за место в основном составе «Спартака», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Валерий Петраков Георгий Тигиев
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
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