Пирес считает силой «Барселоны» в первую очередь не Месси, а Иньесту

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился мнением об игре «Барселоны» и некоторых звёзд сине-гранатовых. Пирес, в частности, коснулся нападающего Лионеля Месси и полузащитника Андреса Иньесты.
«Барселона» настолько сильна благодаря тому, что в её рядах играет один из лучших футболистов мира. И я говорю не о Месси, я имею в виду Иньесту. Андрес – мозг команды, он контролирует всё. Они с Бускетсом отлично дополняют друг друга. В Европе нет более сильного футболиста», — приводит слова Пиреса Le Parisien.