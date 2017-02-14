Кэрролл смог забить «Кристал Пэлас» благодаря занятию йогой

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл сумел забить гол в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) благодаря занятию йогой. Об этом рассказала специалист по йоге Шарон Хейдарипур.
«Нет никаких сомнений, что Кэрролл пожинает плоды йоги. Я знаю, что он делал в течение нескольких лет. Вы видели его гол в ворота «Кристал Пэлас»? Вам нужно только взглянуть на его позу во время удара. Обычно, когда игрок пытается забить гол подобным образом, колено опорной ноги начинает кривиться из-за отсутствия должной эластичности подколенного сухожилия. Но его нога осталась прямой, что говорит о его гибкости.
Практика йоги среди футболистов растёт. Некоторые занимаются йогой во время восстановления и возвращаются в строй с опережением графика. Йога также помогает предотвратить травмы», — цитирует тренера Sky Sports.
Видео гола Кэрролла можно посмотреть тут