Мостовой: единственный шанс «ПСЖ» на победу над «Барселоной» – перекрыть Месси

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, начало игры — в 22:45 мск.
«Я очень рад, что возвращается Лига чемпионов. Я всегда болею за «Барселону», но на данный момент очень трудно назвать фаворита турнира. Сейчас на трофей претендуют 16 команд, и многое ещё может поменяться. Если вдруг «Барселона» вылетит, то я буду больше переживать за испанские команды. Мне кажется, что уже в 1/8 финала Лиги чемпионов нас ожидает парочка сюрпризов. Многие команды подводили себя именно к этому турниру. Поэтому интересно будет посмотреть на их функциональное состояние и тактические схемы.
Сегодня «ПСЖ» встречается с «Барселоной». Неделю назад всё выглядело в пользу французов, но травма Тьяго Силвы и уверенная игра «Барсы» не оставляет сомнений в том, кто пройдёт дальше в этой паре. Единственный шанс «ПСЖ» на победу – перекрыть Месси. В принципе, у команды Унаи Эмери очень сильная середина, поэтому шансы есть. Мне кажется, что сегодня будет результативная ничья, а в ответной игре «Барселона» своё возьмёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.