«Кубань» — «Шинник» — стали известны стартовые составы

Через несколько минут начнётся матч 2-го тура Кубка ФНЛ. В группе А «Кубань» встречается с «Шинником». В первом туре краснодарцы уступили «Тамбову» (1:2), а «Шинник» обыграл «Чертаново» (1:0).
Наставники обеих команд назвали составы на игру.
«Кубань»: Дюпин, Пономарёв, Джамалутдинов, Бугаев, Клещенко, Завезён, Тюфяков, Каусаров, Маляров, Коновалов, Майрович.
Запасные: Смирнов, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов.
«Шинник»: Д. Яшин, Чистяков, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Земсков, Нетфуллин, Ослоновский, Мугинов, Митасов, Подоляк.
Запасные: Малышев, Ятченко, Никитинский, Н’Дри, Айрапетян, Султонов, Сиротов, Лаук, Троянов, Низамутдинов, Белов.
Видеотрансляция матча между «Кубанью» и «Шинником» начнётся в 13:45 мск. Следить за трансляцией можно тут.