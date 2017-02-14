Пеллегрини: думаю, теперь Гвардиола ценит мою работу в «МС» немного больше

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини, возглавляющий ныне китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун», отметил, что выиграть чемпионат Англии очень нелегко. Чилийский специалист заметил это в ответ на вопрос о том, что он думает о работе Хосепа Гвардиолы у руля «Манчестер Сити».
«Думаю, теперь Гвардиола ценит мою трёхлетнюю работу в «Манчестер Сити» немного больше. Нелегко выиграть АПЛ. Обратите внимание на «Челси», которому прошлый сезон не удался. Существует миф о том, что у «Манчестер Сити» больше всех денег, но сейчас есть пять команд, которые тратят большие суммы. Возможно, многие думали, что с Гвардиолой команда выиграет национальное первенство с разницей в 15 очков. Но нет, в Англии дела обстоят по-иному», — цитирует Пеллегрини Marca.
Пеллегрини возглавлял английскую команду с 2013 по 2016 год. Под его руководством «Манчестер Сити» выиграл национальное первенство (сезон-2013/14) и Кубок лиги (сезон-2013/14, 2015/16).