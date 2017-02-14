Строительные работы на объектах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием

Строительно-реконструкционные работы на трёх объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием. Об этом сегодня сообщил министр спорта и молодёжной политики области Сергей Панов на заседании правительства региона.
По его словам, на данный момент задерживается реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске, которая была приостановлена в связи с решением УФАС.
«Новый аукцион уже состоялся, подрядчиком по выполнению работ выступит компания „Нижегородспецгидрострой“ – она же строит тренировочную площадку на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде», – цитирует Панова НИА «Нижний Новгород».
Также имеется отставание по реконструкции стадиона «Локомотив» в Нижнем Новгороде, так как по нему получено отрицательно заключение госэкспертизы и до конца февраля текущего года будут устранятся недостатки. Отставание от графика составляет примерно два месяца. Окончание строительно-монтажных работ намечено на конец 2017 года.