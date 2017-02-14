Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Строительные работы на объектах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием

14 февраля 2017, вторник. 14:35. Футбол
Строительно-реконструкционные работы на трёх объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием. Об этом сегодня сообщил министр спорта и молодёжной политики области Сергей Панов на заседании правительства региона.

По его словам, на данный момент задерживается реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске, которая была приостановлена в связи с решением УФАС.

«Новый аукцион уже состоялся, подрядчиком по выполнению работ выступит компания „Нижегородспецгидрострой“ – она же строит тренировочную площадку на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде», – цитирует Панова НИА «Нижний Новгород».

Также имеется отставание по реконструкции стадиона «Локомотив» в Нижнем Новгороде, так как по нему получено отрицательно заключение госэкспертизы и до конца февраля текущего года будут устранятся недостатки. Отставание от графика составляет примерно два месяца. Окончание строительно-монтажных работ намечено на конец 2017 года.
Источник: НИА "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
14:35 Строительные работы на объектах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием
14:29 «Рубин» обыграл «Хэбэй Чайна Форчун», Ткачук оформил дубль
14:10 Агент Банеги: переход в чемпионат Китая — обычные слухи, пустая болтовня
14:07 Уинкс продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года
14:05 Пеллегрини: думаю, теперь Гвардиола ценит мою работу в «МС» немного больше
13:46 Сиссе может быть причастен к шантажу Вальбуэна
13:44 «Кубань» — «Шинник» — стали известны стартовые составы
13:43 Мостовой: единственный шанс «ПСЖ» на победу над «Барселоной» – перекрыть Месси
13:26 Серхио Каналес: мне помогли встать на ноги игроки «Реала» и семья
13:25 Гаджиев прочитал лекцию Титову, Зырянову и Семшову
13:22 Кэрролл смог забить «Кристал Пэлас» благодаря занятию йогой
13:16 Пирес считает силой «Барселоны» в первую очередь не Месси, а Иньесту
13:09 «Чертаново» оказалось сильнее «Тамбова» на Кубке ФНЛ
13:06 Шешуков, Мухаметшин и Герус расторгли контракты с «Арсеналом»
13:05 Петраков считает, что Тигиев должен бороться за место в основе «Спартака»
12:57 Хитцфельд советует «Баварии» назначить капитаном команды Мюллера после Лама
12:56 Каррагер: «Тоттенхэм» похож на «Лидс» — отличный клуб, который ничего не выиграл
12:44 Луис Фернандес: если бы назвал «Барселону» лучшей командой мира, то солгал бы
12:43 Петраков: впервые слышу, что буду исполнять обязанности спортдиректора «Томи»
12:40 «Барселона» нацелилась на защитника «ПСЖ» Курзаву
12:32 А. Кержаков верит, что «Зенит» сможет догнать «Спартак» в РФПЛ
12:27 Дисквалификация Гранквиста в Лиге Европы сокращена
12:09 Симонян: болею за наши клубы в Лиге Европы, в Лиге чемпионов у меня нет фаворита
12:07 А. Кержаков: Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров «Зенита» уделял время физике
12:02 Ф. Погба: я научился принимать поражения, а Поль сходит от поражений с ума
11:50 «Краснодар» заявил Шишкина под 30-м номером
11:47 Шустер считает Левандовского жертвой Анчелотти после ухода Гвардиолы
11:46 Видео: «Рубин» — «Спартак»
11:41 Стадион «Лужники» будет введён в эксплуатацию до конца первого полугодия
11:40 Д. Комбаров: не читаю всех этих экспертов
11:34 «Урал» — «Енисей»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:20 Канунников начнёт матч с «Хэбэй Чайна Форчун» с первых минут
11:16 «Боруссия» М готова отпустить спортивного директора Эберля в «Баварию»
11:14 Драгун продолжает тренироваться с дублем «Динамо»
10:57 «Чертаново» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы
10:52 «Урал» проведёт два контрольных матча в рамках кипрского сбора
10:52 Ферлаино: заплатили за Марадону вдвое больше того, что стоил бы сегодня Роналду
10:50 Оланаре: к матчу с «Зенитом» в чемпионате России буду в оптимальном состоянии
10:38 Айяла думает, что «Барселона» Гвардиолы оказала негативное влияние на защитников
10:29 «Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам проходить рядом со своей базой
10:04 Вице-губернатор: Петербург несёт ответственность перед ФИФА за «Крестовский»
09:58 Мустафи: «Арсеналу» по силам обыграть «Баварию»
09:45 «Кубань» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:42 Санья может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Вест Хэм»
09:38 Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
Все новости RSS
За кого вы болеете в плей-офф Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+