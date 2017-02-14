«Томь» проведёт три контрольных матча на втором сборе в Турции

15 февраля «Томь» отправится на второй сбор, который пройдёт в том же месте, что и первый — в турецком городе Лара (недалеко от Анталии). Команда остановится в отеле «Титаник».
Сбор пройдёт с 15 по 28 февраля. На нём запланировано три контрольных матча. 20 февраля «Томь» сыграет против «Торпедо» (Кутаиси, Грузия), соперник на 23 февраля ещё не определён, а 26 февраля томичи встретятся с «Окжетпесом» (Кокшетау, Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба «Томи».
В Турцию отправятся следующие футболисты: Алексей Солосин, Александр Мелихов, Евгений Баляйкин (получил повреждение на первом сборе и должен присоединиться к команде позже), Антон Митерев, Дмитрий Осипов, Александр Букачев, Марк Карымов, Кирилл Ковальчук, Валерий Чуперка, Артем Попов, Алексей Пугин, Павел Голышев, Сергей Кузнецов, Никита Гвинейский, Антон Макурин, Руслан Салахутдинов, Александр Науменко, Даниил Большунов, Дмитрий Сасин, Александр Соболев.
28 февраля команда через Москву отправится на первый официальный матч 2017 года в Ростов-на-Дону.