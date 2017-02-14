«Ростов» и «Спарту» рассудят голландцы, а словаки — «Краснодар» с «Фенербахче»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матчах 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» — «Спарта» и «Краснодар» — «Фенербахче».
Стартовый свисток в матче, который пройдёт в Ростове-на-Дону, даст голландец Бас Нейхейс. Помогать ему будут соотечественники Роб ван де Вен и Чарльз Схаап. За воротами предстоит работать Сердару Гэзюбююку и Деннису Хиглеру. Четвёртый рефери – Бас ван Донген.
«Краснодар» с «Фенербахче» рассудят словаки во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты рефери — Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные арбитры за воротами – Мари Влк, Петер Кралович. Четвёртый рефери – Томаш Мокош.
Оба матча пройдут 16 февраля. Встреча между «Краснодаром» и «Фенербахче» начнётся в 19:00, а «Ростов» и «Спарта» — в 21:00 мск.