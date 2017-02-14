Джано провёл тренировку в общей группе «Спартака»

Сегодня игроки «Спартака» на сборе в Испании провели очередную тренировку. На равных со всеми занимался полузащитник Джано, который не принимал участия в спарринге с казанским «Рубином» (2:4) из-за ушиба колена, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Отмечается, что за тренировкой красно-белых наблюдали генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и технический директор Юхан Гераскин.
На завтра у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка, а в четверг красно-белые сыграют на стадионе «Ла-Линеа-де-Конпенсьон» заключительный контрольный матч на первом испанском сборе. Соперником станет норвежский «Олесунн».