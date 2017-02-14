Мутко: соотношение местных болельщиков и приезжих на КК-2017 будет 90% на 10%

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как проходит процесс продажи билетов на предстоящий летом Кубок конфедераций
«Какова динамика продаж билетов на КК-2017? Мы идём примерно на уровне ЮАР и Германии. Бразилии мы уступаем, но это логично, там огромный интерес к футболу, просто фантастический. Билеты пока продаются через сайт ФИФА, а 19 апреля будут открыты точки продаж во всех городах-участниках турнира, будут официальные билетные центры. Надеюсь, болельщики начнут активно их выкупать. У нас любят прийти в кассу и руками почувствовать, что покупают.
Кубок конфедераций считается домашним турниром, соотношение местных болельщиков и приезжих здесь обычно 80 на 20. У нас, может, даже 90 на 10 будет», – передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.