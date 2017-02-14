«ПСЖ» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Барселона».
Встречу 14.02.2017 рассудит польская бригада арбитров во главе с рефери Шимоном Марциняком.
Ранее друг с другом команды встречались 10 раз. Два матча завершились победой «ПСЖ», трижды команды сыграли вничью, и четыре раза сильнее оказались футболисты «Барселоны».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2015 году и завершилась домашней победой «Барселоны» со счётом 2:0.