Пропустивший 6 месяцев Сольдадо возобновил тренировки с «Вильярреалом»

Форвард «Вильярреала» Роберто Сольдадо близок к возвращению в строй. 31-летний футболист, пропустивший последние полгода из-за разрыва крестообразной связки и бокового мениска правого колена, прошёл процедуру медосмотра, по итогам которой врачи разрешили Сольдадо приступить к тренировкам, информирует официальный сайт испанского клуба.
Форвард получил травму 9 августа прошлого года в матче с «Депортиво», через три дня ему была сделана операция, после чего Сольдадо в течение шести месяцев проходил процесс реабилитации.