«Гуанчжоу Эвергранд» собирается избавиться от всех легионеров к 2020 году

Один из лидеров китайского футбола «Гуанчжоу Эвергранд» планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.
По информации издания, клуб, который сейчас возглавляет бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.
Сейчас в команде числятся шесть иностранцев — это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.