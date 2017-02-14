Невилл: Марсьяль должен понимать, что «МЮ» умеет превращать игроков в звёзд

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после победы над «Уотфордом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) высоко оценил игру форварда Антони Марсьяля, который отметился голом и результативной передачей.
«Марсьяль был хорош, после такого матча ему будет легче проявить себя в оставшейся части сезона. У „МЮ“ напряжённый календарь, так что игровое время у Антони точно будет. Тренер даёт шанс — воспользуйся им. Возможно, „МЮ“ — лучший клуб для того, чтобы превратить молодого игрока в звезду. Марсьяль должен это понимать», — цитирует Невилла Sky Sports.
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