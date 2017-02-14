Зидан: «Реал» всегда среди фаворитов ЛЧ, но эмблема на груди не даёт гарантий

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (15 февраля). Встреча состоится в Мадриде.
«Когда играешь первый матч дома, самое главное – не пропустить, так было всегда. Хочу, чтобы мы были сосредоточены. Мы знаем, что шансы равны. „Наполи“ показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел „Наполи“ в деле и исходя из увиденного могу сказать, что нас ждёт хороший матч.
«Реал» всегда будет среди фаворитов Лиги чемпионов, но эмблема на груди ничего не гарантирует. Нужно бороться изо всех сил. Мы знаем, что можем побеждать, только если будем биться в каждом матче с начала и до конца – таковы ценности нашего клуба», — цитирует Зидана As.