«Арсенал» Т на третьем сборе сыграет с «Пахтакором», «Астаной» и «Динамо» Тб

Тульский «Арсенал» объявил имена соперников по контрольным матчам на заключительном зимнем сборе в Турции.
«За время третьего учебно-тренировочного сбора „оружейники“ проведут три контрольные встречи. 18 февраля красно-жёлтые встретятся с «Пахтакором» (Узбекистан), 21-го — сыграют с казахстанской «Астаной», а завершат сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии. Начало всех спаррингов — в 17:00 по Москве», — информирует официальный сайт «Арсенала».
Последний зимний сбор тульского «Арсенала» продлится 12 дней.