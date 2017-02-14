Агент: если Верратти не выиграет ЛЧ с «ПСЖ», он сделает это где-то ещё

Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, намекнул на возможный уход своего клиента в том случае, если парижане так и не сумеют выиграть Лигу чемпионов.
«Наша цель осталась неизменной – выиграть Лигу чемпионов вместе с „ПСЖ“. И эта цель полностью совпадает с задачей, которую ставит перед собой клуб.
Нельзя сказать, что Марко хочет выиграть ЛЧ любой ценой, но всё же ему хочется поднять над головой этот трофей. Если этого не получится сделать вместе с „ПСЖ“, он сделает это где-то ещё», — цитирует агента L’Équipe.