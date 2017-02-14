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175 лет назад
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«Енисей» обыграл «Урал» в Кубке ФНЛ
14 февраля 2017, вторник. 18:23.
Футбол
«Енисей» одержал победу над «Уралом» в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги—2017. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 2:0.
В составе красноярской команды по голу на свой счёт записали Никита Чичерин и Никита Саркисов.
Кубок ФНЛ. Группа B. 2-й тур
14 февраля 2017, вторник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1
– Чичерин – 20
,
0:2
– Саркисов – 50
Турнирное положение в группе B на Кубке ФНЛ: 1. «Енисей» — 6 очков (2 игры); 2. «Урал» — 3 (2); 3-4. «Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» — по 0 (по 1-й игре).
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Енисей
ФК Урал
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Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
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