Роббен: «Арсенал» стал угрозой для любого клуба из Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен выразил мнение, что «Арсенал» стал сильнее за последний год.
«Думаю, „Арсенал“ стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы в последние годы не раз сталкивались с ними на этой стадии и постоянно проходили дальше, но в этот раз нам будет тяжелее всего. „Арсенал“ укрепился и представляет угрозу для любого клуба из Лиги чемпионов. Уверен, что шансы в нашей паре равны», — цитирует Роббена The Telegraph.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Арсеналом» 15 февраля на своём поле. Ответная игра состоится 7 марта.