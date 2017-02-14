Хендерсон: цель «Ливерпуля» — выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии рассказал о задаче команды на оставшуюся часть сезона.
«Наша цель — выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ. Иногда это не представляется возможным, но это наша цель. Постараемся выиграть каждую игру, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая последним матчем сезона. Как игроки, мы берём на себя ответственность, потому что чувствуем, что многое упустили в последнее время. Матч с „Тоттенхэмом“ не изменил ситуацию коренным образом, но это первый шаг в правильном направлении. Надо использовать победу над „шпорами“ как импульс и продолжать двигаться дальше», — цитирует Хендерсона Mirror.
После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.