«Амкар» уступил «Шерифу» в товарищеском матче

«Амкар» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги в Белеке (Турция) провёл товарищеский матч с молдавским «Шерифом».
Встреча завершилась поражением пермской команды со счётом 1:2. В составе «Амкара» гол на свой счёт записал Михаил Костюков.
После 17 туров РФПЛ «Амкар» располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Шериф» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Молдавии после 18 туров.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) – «Шериф» (Тирасполь, Молдавия) – 1:2 (1:1)
Голы: Савич, 30 (0:1); Костюков, 51 (1:1); Брезовеч, 82 (1:2).
Стартовый состав «Амкара»: Хомич, Черенчиков, Занев, Конде, Гиголаев, Хурцидзе, Идову, Мищенко, Шиндер, Салугин + игрок, находящийся на просмотре.