Тошич: умному игроку не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, который сегодня вернулся в общую группу, сообщил, что готов играть на позициях латераля или нападающего.
«Я был на предыгровых занятиях, смотрел вместе со всеми теорию, так что вполне в курсе всего. Хотя, конечно, тут важно не только понимать замыслы, но и оттачивать их на поле. Но всё равно никаких незнакомых вещей для меня нет. Думаю, каждый из нас до настоящего момента уже играл по такой схеме. Умному футболисту не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию.
Не исключаю, что буду действовать по левой бровке или, возможно, мне подойдёт роль одного из двух нападающих. В любом случае возможны варианты, а решать только тренерам», — цитирует Тошича сайт ЦСКА.