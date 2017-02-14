«Пескара» подтвердила уход Оддо с поста главного тренера

Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо оставил пост, сообщает пресс-служба. Такое решение было принято после разговора специалиста с руководством команды.
Напомним, накануне появилась информация о том, что Оддо подаст в отставку, но руководство «Пескары» позже опровергло эту новость. Однако всего день спустя на официальном сайте клуба появилась информация о том, что Массимо всё-таки прекратил сотрудничество с «Пескарой».
После 24 туров «Пескара» занимает 20-е место, находясь в 13 очках от спасительной 17-й строчки. Единственные три очка подопечными Оддо в этом сезоне были добыты во втором туре итальянской Серии А в результате присуждённой технической победы в матче с «Сассуоло».