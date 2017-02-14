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«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Уолкером-Питерсом до 2019 года
14 февраля 2017, вторник. 19:34.
Футбол
«Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с защитником
Кайлом Уолкером-Питерсом
. 19-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2019 года, информирует пресс-служба «шпор».
В нынешнем сезоне АПЛ Уолкер, выступающий за молодежный состав «шпор», не провел ни одного матча.
Посмотреть фото можно
здесь
.
Источник:
Официальный сайт ФК "Тоттенхэм Хотспур"
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14 февраля 2017, вторник
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