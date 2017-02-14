Хавбек «Атлетико» Тейе продлил контракт с клубом до 2022 года

Полузащитник сборной Ганы и «Атлетико» Томас Тейе подписал новое соглашение с командой, сообщает пресс-служба мадридского клуба. 23-летний футболист поставил подпись под контрактом, который будет рассчитан до 2022 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.
«Я очень рад, что подписал новое соглашение с «Атлетико». Хочу продолжать развиваться как профессионал в этом клубе», — сказал Тейе.
В нынешнем сезоне Тейе принял участие в восьми матчах за «Атлетико» во всех турнирах, а также побывал со сборной Ганы на Кубке африканских наций.