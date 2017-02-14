Ибрагимович: Марсьяль не тот парень, который много говорит

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после победы над «Уотфордом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) высоко оценил игру форварда Антони Марсьяля, который отметился голом и результативной передачей.
«Если он играет, то играет хорошо. Он не тот парень, который много говорит, он ведёт себя тихо и очень профессионально. Он всегда старается сделать всё возможное, много тренируется, и это окупается, как было в игре с „Уотфордом“. Антони не ходит с опущенной головой. Он тренируется, источает энергию и хочет играть, что вполне логично. Он забил хороший гол в прошлом туре, этот мяч добавит Марсьялю уверенности», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.