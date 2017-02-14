Макгиди намекнул, что собирается покинуть «Эвертон» летом

30-летний ирландский полузащитник «Эвертона» Эйден Макгиди, ныне выступающий на правах аренды за «Престон Норт Энд», намекнул, что собирается покинуть ливерпульскую команду по окончании сезона.
«У меня ещё год по контракту с «Эвертоном», но очевидно, что я не вхожу в планы главного тренера Рональда Кумана. Посмотрим, как будет развиваться ситуация по окончании сезона и что произойдёт летом. Если дойдёт до того, что «Престон» мне что-нибудь предложит по окончании аренды, то хочу сказать, что мне здесь нравится», — приводит слова Макгиди Daily Star.
Макгиди перешёл в «Эвертон» из московского «Спартака» в январе 2014 года.