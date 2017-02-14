Адвокат: в матчах с командами из России всегда нужно быть осторожным

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы. Встречи состоятся 16 и 22 февраля.
«С командами из России всегда нужно быть осторожным. От „Краснодара“ можно ожидать многого, особенно в плане физической готовности. „Краснодар“ играет быстро и активно использует фланги, в этом они похожи на нас. Никогда не стоит недооценивать своего противника, надо бороться все 90 минут в каждом из матчей», — цитирует Адвоката Kanalahaber.