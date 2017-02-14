«Уфа» разгромила «Дачию» в товарищеском матче

«Уфа» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги провела в Испании товарищеский матч с молдавским клубом «Дачия».
Встреча завершилась победой уфимской команды со счётом 3:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Иван Обляков, Дмитрий Сысуев и Вячеслав Кротов.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) – «Дачия» (Кишинёв, Молдавия) – 3:0 (2:0)
Голы: Обляков, 11 (1:0); Сысуев, 39 (2:0), Кротов, 68 (3:0).
Состав «Уфы» на 1-й тайм: Беленов, Аликин, Карп, Живоглядов, Сухов, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Игбун, Сысуев.
Состав «Уфы» на 2-й тайм: Шелия, Никитин, Патрашко, Филин, Зубарев, Батютин, Ванек, Сафрониди, Безденежных, Кротов.