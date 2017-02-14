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Фердинанд: фанаты «Арсенала» делают Озила козлом отпущения – это нечестно

14 февраля 2017, вторник. 21:34. Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил в поддержку полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

«Озил становится козлом отпущения, когда дела у «Арсенала» идут плохо. Это нечестно и неправильно. Да, он не находится на пике формы, а он нужен «Арсеналу» в важном матче с «Баварией», но если не считать Алексиса Санчеса, то же самое можно сказать про всех игроков «Арсенала».

Легко винить Озила из-за его стиля игры. Чтобы раскрыться и быть эффективнее, ему нужны партнёры, которые будут постоянно двигаться и открываться, чтобы он мог создать момент для них. Месут не тот игрок, который может сделать всё самостоятельно. Люди всегда критикуют его за игру в больших матчах, но как насчёт статистики «Арсенала» в таких матчах? Если бы они лидировали по очкам, набранным в матчах с командами топ-6, тогда можно было бы что-то говорить. Но если не считать матч с «Челси» в сентябре, ни один игрок «Арсенала» не сыграл хорошо в топ-матчах, поэтому винить в неудачах Озила несправедливо», — написал Фердинанд в колонке для Evening Standard.
Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Месут Озил Рио Фердинанд Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
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