Фердинанд: фанаты «Арсенала» делают Озила козлом отпущения – это нечестно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил в поддержку полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
«Озил становится козлом отпущения, когда дела у «Арсенала» идут плохо. Это нечестно и неправильно. Да, он не находится на пике формы, а он нужен «Арсеналу» в важном матче с «Баварией», но если не считать Алексиса Санчеса, то же самое можно сказать про всех игроков «Арсенала».
Легко винить Озила из-за его стиля игры. Чтобы раскрыться и быть эффективнее, ему нужны партнёры, которые будут постоянно двигаться и открываться, чтобы он мог создать момент для них. Месут не тот игрок, который может сделать всё самостоятельно. Люди всегда критикуют его за игру в больших матчах, но как насчёт статистики «Арсенала» в таких матчах? Если бы они лидировали по очкам, набранным в матчах с командами топ-6, тогда можно было бы что-то говорить. Но если не считать матч с «Челси» в сентябре, ни один игрок «Арсенала» не сыграл хорошо в топ-матчах, поэтому винить в неудачах Озила несправедливо», — написал Фердинанд в колонке для Evening Standard.