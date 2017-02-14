«Бенфика» — «Боруссия» Д: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Португалии на стадионе «Да Луш».
«Бенфика»: Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, Силва, Митроглу.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, Вайгль, Дурм, Ройс, Дембеле, Обамейянг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Боруссия». Начало встречи — в 22:45 мск.
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