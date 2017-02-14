Ломбертс: «Зенит» всегда должен считаться фаворитом в матчах с «Андерлехтом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матчей с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы (16 и 23 февраля).
«Неудивительно, что мы опять попали на „Андерлехт“, ведь это один из самых больших клубов Бельгии. Но сколько бы раз мы ни встречались, «Зенит» всегда должен считаться фаворитом, тем более на такой стадии Лиги Европы. Однако в прогнозах на первую игру всё же надо быть достаточно осторожными. Мы в этом году ещё не проводили официальных матчей, а бельгийский клуб возобновил сезон 22 января. Да и зимний перерыв составил у них всего три недели. За счёт второго матча на «Петровском» мы сохраняем стратегическое преимущество.
Наш соперник сейчас на пике формы или близок к нему. Для нас это может обернуться дополнительными сложностями. Что касается игры с «Зюлте-Варегем», то она получилась очень открытой. Соперник «Андерлехта» шёл вперёд и даже не пытался обороняться, за что и поплатился – 4:2. При этом сам «Андерлехт» показал себя очень быстрой командой.
Я смотрел матчи «Андерлехта» и «Ростова» в предварительном раунде Лиги чемпионов. С тех пор они здорово прибавили. С «Ростовом» наш соперник играл в июле-августе, когда в команде только-только сменился тренер – вместо албанца Бесника Хаси пришёл швейцарец Рене Вайлер. Плюс клуб купил двух сильных игроков. Тогда ещё шёл процесс притирки, а сейчас «Андерлехт» полностью перестроился, привык к идеям нового специалиста, наладил игровые связи», — цитирует Ломбертса «Спорт-экспресс».