Кассано: могу остаться в Серии А, ведь вокруг много трудоустроенных неудачников

34-летний нападающий Антонио Кассано, который расторг контракт с «Сампдорией» и сейчас занят поисками нового клуба, сообщил, что подумывает о завершении карьеры.
«Учитывая, сколько вокруг трудоустроенных неудачников, я бы мог продолжать играть в Серии А. И я хочу этого. Но если мне не выпадет такая возможность, я останусь дома. Очень может быть, что в июне я завершу карьеру и стану менеджером своей жены. Сейчас только она приносит домой деньги.
Если никто во мне не заинтересован, что я могу поделать? Я не поеду в Китай, Грецию или Аргентину. Я хочу остаться в Италии, но на сегодня у меня нет предложений», — сказал Кассано в интервью программе Striscia La Notizia.