Анчелотти: я отношусь к Венгеру с большим уважением

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (15 февраля и 7 марта) и сообщил, что относится к наставнику «канониров» Арсену Венгеру с большим уважением.
«Для победы в Лиге чемпионов нужен характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У „Арсенала“ быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.
Арсен Венгер — опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь „Арсеналу“ на поле», — цитирует Анчелотти сайт УЕФА.