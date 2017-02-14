Венгер: с «Баварией» сыграет Оспина. Благодаря ему «Арсенал» вышел в плей-офф

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (15 февраля и 7 марта) и сообщил, что место в воротах займет Давид Оспина.
«Нам нужно забыть о прошлых встречах с „Баварией“ и сфокусироваться на завтрашнем поединке. Мы играем с ними каждый год, и перед ними неизменно стоит задача выиграть турнир. Мы способны добиться успеха, у нас есть преимущество родных стен в ответном матче. Но оно не будет иметь значения, если мы завтра плохо сыграем.
Ожидаю, что „Бавария“, как обычно, будет стараться доминировать. Они будут много владеть мячом и проводить скоростные атаки. Завтра нам нужно сыграть очень хорошо. Место в воротах займет Давид Оспина. Благодаря его игре на групповом этапе мы сейчас здесь», — цитирует Венгера сайт УЕФА.