В службе занятости появилось объявление от «Тосно» о поиске футболистов

На официальном сайте общероссийской базы вакансий появилось объявление от клуба «Тосно» о поиске профессиональных футболистов.
Работодатель объявил о пяти свободных рабочих местах и обещает зарплату игрокам от 300 тыс. рублей. Потенциальным соискателям предлагается ненормированный рабочий день с дополнительными бонусами в виде доставки на работу, социальным пакетом и дополнительным медицинским страхованием. От кандидатов требуется быть профессиональным футболистом, уметь работать в команде, ответственность и целеустремлённость.