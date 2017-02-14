Альбиоль: отдадим все силы, чтобы сохранить шансы перед второй игрой с «Реалом»

Бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Альбиоль, защищающий ныне цвета «Наполи», поделился ожиданиями от предстоящих матчей между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Играть здесь всегда непросто. Знаем, что должны отдать борьбе все силы. Особенно завтра, чтобы сохранить шансы перед ответной игрой на своем поле. Надо быть начеку с первой до последней минуты. Наша команда прибавляет от года к году. Год назад мы играли в Лиге Европы, теперь — в Лиге чемпионов. У нас есть возможность показать свой уровень в очень важном матче, мы не будем бояться. Понимаем, что нельзя расслабляться ни на секунду, как могло произойти прежде. Уверен, настрой у нас будет подходящий. Очень хотим добыть хороший результат, с которым уже можно возвращаться в Неаполь», — цитирует Альбиоля сайт УЕФА.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле испанского гранда, ответная – 7 марта.