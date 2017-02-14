Гризманн намекнул, что может задуматься над уходом из «Атлетико» летом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз заявил, что не хочет покидать мадридскую команду, однако намекнул, что ситуация может измениться по окончании сезона.
«Мой уход из «Атлетико»? Сейчас у меня нет желания уходить из клуба. Когда играл за «Реал Сосьедад», чувствовал, что пришло время уйти, но здесь, в Мадриде такого нет. Мы пока не знаем, как завершится нынешний сезон. Если всё закончится не так, как мы ожидали, задайте мне этот вопрос ещё раз», — приводит слова Гризманна AS.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с Гризманном, предложив ему € 18 млн в год, но подтверждения информация так и не получила.