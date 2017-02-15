Фасио намекнул, что хотел бы выступать за сборную Италии

Аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио намекнул, что мог бы рассмотреть вариант с выступлением за сборную Италии.
«Досадно, что я так и не смог закрепиться в составе сборной Аргентины. Очень важно всегда смотреть в будущее и рассчитывать на попадание в национальную команду. Кто знает, возможно, даже в сборную Италии», — приводит слова Фасио Footbal Italia.
Фасио выступал за молодёжную сборную Аргентины, а также провёл три товарищеских матча с главной национальной командой в период с 2011 по 2014 год. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний защитник провёл 23 матча за «Рому» и забил один гол.