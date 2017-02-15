«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.
В середине первого тайма Анхель Ди Мария нанёс отличный по точности и силе удар со штрафного и открыл счёт. На 40-й минуте в быстрой атаке прошёл пас Марко Верратти направо на Юлиана Дракслера, а тот с края штрафной сильно пробил в дальний угол.
На исходе часа игры Ди Мария ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны». На 71-й минуте Томас Менье на своей половине поля ушёл от Неймара и побежал вперёд, сделав тонкий пас на Эдинсона Кавани, который из-под Херарда Пике пробил на силу в ближний угол.
Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».