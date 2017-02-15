Экс-форварда «Локомотива» О'Коннора признали виновным в краже пиджака

Суд Эдинбурга признал виновным бывшего нападающего «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О'Коннора в краже пиджака, сообщает BBC.
По информации издания, 33-летний футболист, который сейчас является играющим тренером клуба «Селкерк», был оштрафован на £ 200. Ему также придётся заплатить £ 700 за саму украденную вещь, которую он так и не вернул. При вынесении вердикта суд принял во внимание тот факт, что Гарри признал свою вину и сотрудничал со следствием.
О'Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, а в 2012-м играл в составе «Томи». За свою карьеру шотландец неоднократно оказывался в скандальных ситуациях. В 2009 году О'Коннор, выступавший за «Бирмингем Сити», скрыл от общественности факт своей дисквалификации за употребление кокаина, а в 2012-м был задержан полицией Шотландии по обвинению в противоправных действиях, связанных с наркотиками.