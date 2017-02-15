Никто прежде не выходил в следующий раунд еврокубков, проиграв 0:4 в 1-м матче

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.
Никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в 4 и более мяча в первом матче.
23 апреля 2013 года «Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счётом 0:3.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».