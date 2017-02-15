Кавани: у этой победы над «Барселоной» особый вкус

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Уругваец стал автором последнего гола команды.
«За то время, что я нахожусь в „ПСЖ“, было много ярких матчей, но у этой победы особый вкус, поскольку у меня сегодня день рождения. Мы все счастливы, проделали отличную работу, но уже завтра начнём готовиться к новому матчу. Сейчас мы не думаем об ответной игре с „Барселоной“. Нужно вновь переключиться на Лигу 1 и национальные кубковые турниры, которые также очень важны. К поединку в Барселоне необходимо как следует подготовиться, поскольку футбол прекрасен своей непредсказуемостью», — цитирует Кавани L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.
Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.