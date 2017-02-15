Эмери: вряд ли болельщики «Барселоны» думают, что всё уже закончено

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Нашей главной целью на домашнем стадионе было победить, не пропустив при этом гол в свои ворота. Кроме того, мы хотели порадовать болельщиков красивой игрой. Думаю, нам удалось всё это, мы провели хороший матч. Но вряд ли болельщики „Барселоны“ думают, что всё уже закончено. На „Камп Ноу“ „Барселона“ очень сильна. Мы должны хорошо подготовиться и мыслить так, словно начинаем играть при общем счёте 0:0.
Сейчас я просто счастлив, потому что команда провела большую игру, показала сильный характер. Тот факт, что наши болельщики прожили этот матч вместе с командой, также добавляет позитивных эмоций», — приводит слова Эмери L`Equipe.